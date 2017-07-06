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Джонатан Тэйвз: Здорово получить назад бывшего одноклубника и старого друга

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз поделился мнением о возвращении в команду форварда Патрика Шарпа.

- Здорово получить назад бывшего одноклубника и старого друга, еще одного парня, у которого есть чемпионский опыт. Ты знаешь, что он за человек, как он впишется в раздевалку и какую пользу способен принести, - передает слова Тэйвза официальный сайт НХЛ.

Напомним, Шарп, ранее уже выступавший за «Чикаго» в 2005-2015 годах, 1 июля подписал контракт сроком на один год.

Два последних сезона 35-летний форвард выступал за «Даллас». В минувшем сезоне Шарп в регулярном чемпионате НХЛ провел 48 матчей и набрал 18 (8+10) очков.

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