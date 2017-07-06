Милевский подписал контракт с брестским «Динамо»

Экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский перешел в брестское «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Контракт рассчитан на 1,5 года.

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Напомним, 4 июля «Тосно» сообщило о расторжении контракта с 32-летним нападающим по обоюдному согласию. В прошлом сезоне Милевский провел за клуб из Ленинградской области 17 матчей в ФНЛ и ни разу не отличился забитыми голами. На предсезонном сборе 32-летний футболист отличился дважды.

«Динамо» после 15 игр в чемпионате Беларуси занимает десятое место, отставая от идущего на первой строчке Шахтера из Солигорска на 18 очков.

Также брестский клуб начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперником станет победитель пары «Чихура» (Грузия) - «Альтах» (Австрия), матчи пройдут 13 и 20 июля.