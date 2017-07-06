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«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака»

Источник:  «Фратрия»Комментарии

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте сообщило, что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.

«Друзья! Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров «Спартака» состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения «Фратрия».

Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.

Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков», - говорится в сообщении «Фратрии».

Напомним, что награждение чемпионов страны пройдет 8 июля после возвращения команды со сбора. Как сообщалось на официальном сайте красно-белых, первоначально это мероприятие планировалось провести на «Открытие Арене». Однако из-за прошедших матчей Кубка Конфедераций на стадионе будет выполнен большой объем работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону. По этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов.

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