Артем Милевский: Хочу стать лучшим игроком Беларуси, выступая за брестское «Динамо»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился впечатлениями от перехода в белорусский клуб.

– Прежде всего, хочу поблагодарить руководство «Динамо-Брест» за этот трансфер, за возможность сыграть на родной земле. Руководство клуба объяснило свою политику, как все здесь работает. Очень хорошая идея и амбициозный проект.

На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на Родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что все так сложилось. Большое спасибо моему менеджеру Александру Панкову, который в очередной раз показал свой профессионализм. Спасибо также Виталию Леденеву, который приложил руку к этому трансферу. Он мой хороший приятель, к тому же живет в Минске.

– Ты говорил о родной земле. Насколько она родная?

– Когда я родился, мама и папа жили в Минске, но у каждого из них есть своя малая Родина. У папы Брестская область, возле деревни Телеханы Ивацевичского района. Там есть очень хорошее место для рыбалки. В общем, все свои. Сейчас, наверное, будет разрываться телефон. Родители очень довольны и я доволен, так как буду чаще их видеть.

– Большая карьера за спиной, много больших матчей. Остался еще порох в пороховницах?

– Для меня главное, и так было во всех клубах, чтобы в меня верили. Сейчас для меня нет никаких преград.

– Остались еще нереализованные амбиции в футболе?

– Даже не знаю. Хочется стать лучшим игроком Беларуси. У меня есть пример в лице хороших друзей Саши Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришел в «Динамо-Киев» мне было 20 лет, а они взяли меня под свое крыло, рассказывали обо всем, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи, - приводит слова Милевского официальный сайт клуба.

«Было сложно перенести нехватку практики». Почему Милевский ушел из «Тосно»

Напомним, 6 июля «Динамо» объявило о подписании контракта с Артемом Милевским. Соглашение рассчитано на 1,5 года.

4 июля «Тосно» сообщило о расторжении контракта с 32-летним нападающим по обоюдному согласию. В прошлом сезоне Милевский провел за клуб из Ленинградской области 17 матчей в ФНЛ и ни разу не отличился забитыми голами. На предсезонном сборе 32-летний футболист отличился дважды.

«Динамо» после 15 игр в чемпионате Беларуси занимает десятое место, отставая от идущего на первой строчке Шахтера из Солигорска на 18 очков.

Также брестский клуб начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперником станет победитель пары «Чихура» (Грузия) - «Альтах» (Австрия), матчи пройдут 13 и 20 июля.