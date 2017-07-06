Виталий Мутко: Кубок конфедераций показал огромный потенциал футбола в России
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвел итог прошедшего в России Кубка конфедераций.
«Несколько дней назад в России завершился грандиозный Кубок конфедераций. Мы увидели высочайший уровень футбола, потрясающую энергетику, увидели, как футбол может влюблять в себя. Россия открыла свои гостеприимные двери и сделала это от всего сердца. Мы увидели, какой огромный потенциал для футбола в России», - сказал Мутко.
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