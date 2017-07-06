Виталий Мутко: Не беспокойтесь, 10 легионеров в заявке при новом лимите не будет

Глава РФС Виталий Мутко - о новом лимите, который будет введен в следующем сезоне.



- Лимит необходим. Чтобы защищать доморощенных игроков. Он и в Германии был до того момента, когда они запустили свою систему. Поймите, не может Давыдов соперничать с Зе Луишем пока, если ему не давать шансов. И мы будем защищать российских игроков, пока система подготовки молодых игроков вводится, набирает обороты. Немцам нам говорят: потерпите 5-7 лет, и методики дадут результаты. Поэтому не беспокойтесь, после 2018 года, когда лимит будет ограничивать заявку на сезон, он будет точно меньше 10 иностранцев, - сказал Мутко.