Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ

Агент защитника Никиты Нестерова Дэн Мильштейн сообщил, что игрок перейдет в один из клубов КХЛ.

«Никита Нестеров решил продолжить свою карьеру в России. Он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ», – сообщил Мильштейн в своем твиттере.

Nikita Nesterov has decided to continue his hockey career back home. Will sign with one of the clubs in the KHL.