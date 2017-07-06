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Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ

Источник:  Twitter.comКомментарии

Агент защитника Никиты Нестерова Дэн Мильштейн сообщил, что игрок перейдет в один из клубов КХЛ.

«Никита Нестеров решил продолжить свою карьеру в России. Он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ», – сообщил Мильштейн в своем твиттере.

Напомним, что 24-летний Нестеров перешел в «Монреаль» из «Тампы-Бэй» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Всего защитник провел в НХЛ 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24).

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