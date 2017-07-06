Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ

Агент защитника Никиты Нестерова Дэн Мильштейн сообщил, что игрок перейдет в один из клубов КХЛ.

«Никита Нестеров решил продолжить свою карьеру в России. Он подпишет контракт с одним из клубов КХЛ», – сообщил Мильштейн в своем твиттере.

Nikita Nesterov has decided to continue his hockey career back home. Will sign with one of the clubs in the KHL. — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 6 июля 2017 г.

Напомним, что 24-летний Нестеров перешел в «Монреаль» из «Тампы-Бэй» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей и набрал 5 (1+4) очков. Всего защитник провел в НХЛ 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24).