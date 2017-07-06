Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Рублев5:6Рамос-Винолас
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:6Джокович
Теннис  Раонич3:6, 2:2Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.

- Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре». Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, у кого из сторон больше желает расставания. Сарсания – лукавый человек, говорит, что Кокорина не готов отдавать в «Краснодар». Очевидно, что «Краснодар» интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А «Спартаку» некого предлагать. «Красно-белые» могут предложить лишь деньги, - рассказал Уткин в интервью «Спорт FM».

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагает «Краснодару» обмен Александра Кокорина и Йоана Молло на Федора Смолова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака»Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте сообщило, что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России.Лука Джорджевич: Надеюсь, Манчини вернет трофеи «Зениту» - клубу, которому они и должны принадлежатьНападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о подготовке к новому сезону.Алексей Евсеев: На предложение «Урала» согласился сразу. Это шаг впередПолузащитник «Урала» Алексей Евсеев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб из «Зенита».«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube«Советский спорт» сравнил, сколько человек успело посмотреть записи контрольных матчей с летних сборов клубов РФПЛ.Георгий Джикия: Думаю, «Спартак» подойдет к матчу с «Локомотивом» в отличном состоянии (видео)Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от столичного дерби с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России, а также рассказал о своей адаптации в стане красно-белых.Нобель Арустамян: «Зенит» хочет обменять Кокорина и Молло на СмоловаКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагает «Краснодару» обмен Александра Кокорина и Йоана Молло на Федора Смолова.Константин Сарсания: Предпосылки к продлению контракта с Кришито естьСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил надежду, что клубу удастся продлить контракт с защитником Доменико Кришито, который истекает 18 июля 2018 года.Константин Сарсания: В ближайшее время Юсупов станет игроком «Ростова»Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход Артура Юсупова в «Ростов».Александр Довбня: В матче против «Зенита» наш город нас поддержитВратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня поделился своими ожиданиями от матча первого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита».Константин Сарсания: «Зенит» готов расстаться с Эрнани, Маурисио, Молло и ЦаллаговымСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о трансферной политике петербургского клуба.Константин Сарсания: «Зенит» хочет взять еще одного российского игрока и 2-3 иностранцевСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о будущих приобретениях сине-бело-голубых.«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Доменико Кришито: Для меня большая честь быть капитаном «Зенита»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от назначения капитаном команды, а также прокомментировал переход Данни в «Славию».Игорь Шалимов: Игрой удовлетворены, все идет по плануГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии.Доменико Кришито: Манчини звонил мне в мае, чтобы узнать о клубеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил о том, что Роберто Манчини звонил ему перед тем, как принять предложение.Доменико Кришито: Лучшие тренеры мира – итальянцыЗащитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о работе на предсезонных сборах под руководством Роберто Манчини.Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Бордо» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Хави ГарсииКак сообщает Le Parisien, хавбек «Зенита» Хави Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Франции.«Галатасарай» претендует на защитника «Зенита» НетуКак сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Турции.Мак прибыл в расположение ПАОКаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак прибыл в расположение греческого ПАОК.
Хоккей
Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Не беспокойтесь, 10 легионеров в заявке при новом лимите не будет
Футбол
Виталий Мутко: Кубок конфедераций показал огромный потенциал футбола в России
Футбол
Лука Джорджевич: Надеюсь, Манчини вернет трофеи «Зениту» - клубу, которому они и должны принадлежать
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости