Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.

- Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре». Очевидно, что клуб готов расстаться с футболистом. Не ясно, у кого из сторон больше желает расставания. Сарсания – лукавый человек, говорит, что Кокорина не готов отдавать в «Краснодар». Очевидно, что «Краснодар» интересует качественное приобретение на позицию Смолова российского игрока. Я больше склонен верить, что вариант с обменом на Кокорина обсуждается. А «Спартаку» некого предлагать. «Красно-белые» могут предложить лишь деньги, - рассказал Уткин в интервью «Спорт FM».

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагает «Краснодару» обмен Александра Кокорина и Йоана Молло на Федора Смолова.