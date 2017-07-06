Зарипов близок к возвращению в «Ак Барс»

Нападающий Данис Зарипов и «Ак Барс» близки к заключению двухлетнего соглашения, сообщает «Чемпионат».

Напомним, 36-летний форвард выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год. После этого он перешел в магнитогорский «Металлург».

В минувшем сезоне КХЛ Зарипов в 74 матчах набрал 67 (31+36) очков при показателе полезности «+17».

Всего в КХЛ он отыграл более 600 матчей.