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Анна Дмитриева: Медведев искупил свою вину, ему назначили штраф

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Теннисный эксперт Анна Дмитриева рассказала «Советскому спорту» о том, как наказали Даниила Медведева за его поведение после матча с Рубеном Бемельмансом во втором круге Уимблдона.

- Поднимать шум из-за этого не надо, свою вину он признает и будет вынужден искупить, потому что ему назначили штраф – 14 500 долларов. Для него это серьезная сумма. Но вы знаете, мне бы не хотелось, чтобы Данилу отнесли к категории молодых и взбалмошных, он совсем не такой. Как и любой талантливый человек, он импульсивен, но в плане поведения на корте он ни разу не Кирьос. Со временем он научится собой владеть еще лучше, - сказала Дмитриева.

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