Василий Уткин: Думаю, 7-8 легионеров в заявке – оптимальная цифра

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.

- Так говорят те люди, за кем стоят мощные футбольные школы. Я не готов сейчас обсуждать схему лимита на легионеров. Я говорил, что разумнее лимитировать легионеров именно по заявке, а не на поле. Нужно учесть интересы клубов. Надо посмотреть, с кем есть долгосрочные контракты. Думаю, 7-8 легионеров в заявке – оптимальная цифра, - рассказал Уткин в интервью «Спорт FM».

Напомним, лимит в России действует по схеме «6+5», что предполагает выход на поле шести легионеров. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.