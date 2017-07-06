Сергей Карякин: С Владимиром Путиным разговаривали только о шахматах

На встрече в резиденции Президента Владимир Путин и Сергей Карякин поговорили о развитии шахмат в России.



«Разговаривали с Владимиром Путиным только о шахматах. Они сейчас на таком подъеме, что даже Губернатор Орловской области Вадим Потомский изъявил желание ввести шахматы в школы. Приглашения в резиденцию Президента я не ожидал, но был готов к ней. Наша большая работа по поляризации шахмат в России нашла отклик на самом высоком уровне.

Я даже не спрашивал у Владимира Владимировича о том, играет ли он в шахматы. Но то чем он занимается намного сложнее шахмат. Можно сказать, что он гроссмейстер в политике. В политике и в шахматах очень много общего. И там и там необходимо продумывать на несколько ходов вперед. Поэтому, если Владимир Владимирович захочет заняться шахматами, я готов ему помочь» - рассказал после закрытой встречи Сергей Карякин.

Напомним, что сегодня состоялась встреча Владимира Путина с шахматистом Сергеем Карякиным в резиденции Президента в московской области.