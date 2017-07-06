Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Рублев5:6Рамос-Винолас
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:6Джокович
Теннис  Раонич3:6, 2:2Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Карякин: С Владимиром Путиным разговаривали только о шахматах

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин: С Владимиром Путиным разговаривали только о шахматах

На встрече в резиденции Президента Владимир Путин и Сергей Карякин поговорили о развитии шахмат в России.

«Разговаривали с Владимиром Путиным только о шахматах. Они сейчас на таком подъеме, что даже Губернатор Орловской области Вадим Потомский изъявил желание ввести шахматы в школы. Приглашения в резиденцию Президента я не ожидал, но был готов к ней. Наша большая работа по поляризации шахмат в России нашла отклик на самом высоком уровне.

Я даже не спрашивал у Владимира Владимировича о том, играет ли он в шахматы. Но то чем он занимается намного сложнее шахмат. Можно сказать, что он гроссмейстер в политике. В политике и в шахматах очень много общего. И там и там необходимо продумывать на несколько ходов вперед. Поэтому, если Владимир Владимирович захочет заняться шахматами, я готов ему помочь» - рассказал после закрытой встречи Сергей Карякин.

Напомним, что сегодня состоялась встреча Владимира Путина с шахматистом Сергеем Карякиным в резиденции Президента в московской области. 
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Путин встретился с гроссмейстером Сергеем КарякинымВ резиденции Президента Российской Федерации Владимира Путина в московской области, прошла встреча первого лица государства с самым молодым шахматным гроссмейстером России Сергеем Карякиным.Карякин одержал 4 победы в первый день блица в ПарижеРоссийский шахматист Сергей Карякин одержал четыре победы в первый день соревнований по блицу на этапе Grand Chess Tour, который проходит в Париже.Карякин проиграл Грищуку на турнире в ПарижеРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу, сыграл вничью и потерпел одно поражение во второй день этапа Grand Chess Tour в Париже.Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение на старте турнира в ПарижеРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение в первый день этапа Grand Chess Tour в Париже.Левон Аронян выиграл супертурнир в Ставангере, опередив Крамника и КарлсенаВ норвежском Ставангере завершился турнир Norway Chess, в котором приняли участие 10 ведущих гроссмейстеров планеты.Карякин проиграл Карлсену, Крамник уступил Вашье-ЛагравуРоссийские гроссмейстеры Владимир Крамник и Сергей Карякин потерпели поражения в своих матчах восьмого тура турнира в норвежском Ставангере.Крамник обыграл Карлсена, Карякин уступил АронянуРоссийский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл норвежца Магнуса Карлсена в поединке седьмого тура турнира в Ставангере.Крамник и Карякин сыграли вничью в первом туре турнира в СтавангереРоссияне Владимир Крамник и Сергей Карякин разошлись миром в первом туре на шахматном турнире в норвежском Ставангере.«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018В первый день Петербургского международного экономического форума о спорте уже говорили много.Карякин опустился на 11-е место в рейтинге ФИДЕРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин потерял две позиции в рейтинге Международной шахматной федерации. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ.Сергей Карякин: Интересно было бы сыграть в шахматы с КарреройРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не против устроить сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака».Сергей Карякин: Никогда еще я не приходил болеть за «Спартак» в таком шикарном настроенииРоссийский шахматист Сергей Карякин посетил матч между «Спартаком» и «Тереком» в рамках 29-го тура РФПЛ.Сергей Карякин: О чемпионстве «Спартака» мне сообщил шеф-повар ресторанаСергей Карякин: О чемпионстве «Спартака» мне сообщил шеф-повар ресторанаПретендент на шахматную корону, чемпион мира по блицу Сергей Карякин дал интервью «Советскому спорту» и рассказал про изменения.Крамник – второй, Карякин – пятый на мемориале ГашимоваШахрияр Мамедьяров, набрав 5,5 очков, победил на завершившемся в Шамкире (Азербайджан) четвертом Мемориале Вугара Гашимова с участием десяти гроссмейстеров.Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного мемориала ГашимоваРоссиянин Сергей Карякин одержал победу над Веселином Топаловым из Болгарии в рамках пятого тура шахматного мемориала Вугара Гашимова.Крамник и Карякин отстают от МамедьяроваЧетвертый Мемориал Вугара Гашимова проходит в азербайджанском городе Шамкире, в котором участвуют 10 шахматистов.Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на Мемориале ГашимоваНа проходящем в азербайджанском Шамкире Мемориале Вугара Гашимова российский шахматист Сергей Карякин в рамках второго тура сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.Сергей Карякин: Теперь я настоящий фанат «Спартака»Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о том, как стал болельщиком «Спартака».Алекно, Винер-Усманова и Карякин вошли в состав Общественной палаты РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».Сергей Карякин стал членом Общественной палатыРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин принял предложение президента России Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты (ОП), сообщил «Советскому спорту» представитель гроссмейстера.
Хоккей
Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Не беспокойтесь, 10 легионеров в заявке при новом лимите не будет
Футбол
Виталий Мутко: Кубок конфедераций показал огромный потенциал футбола в России
Футбол
Лука Джорджевич: Надеюсь, Манчини вернет трофеи «Зениту» - клубу, которому они и должны принадлежать
все новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости