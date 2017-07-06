Артем Милевский: Благодарен «Динамо-Бресту» за возможность сыграть на родной земле

Экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский прокомментировал своей переход в брестское «Динамо«.

- Прежде всего, хочу поблагодарить руководство «Динамо-Брест» за этот трансфер, за возможность сыграть на родной земле. Руководство клуба объяснило свою политику, как все здесь работает. Очень хорошая идея и амбициозный проект. На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я все-таки вернусь на Родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что все так сложилось. Большое спасибо моему менеджеру Александру Панкову, который в очередной раз показал свой профессионализм. Спасибо также Виталию Леденеву, который приложил руку к этому трансферу. Он мой хороший приятель, к тому же живет в Минске.

- Ты говорил о родной земле. Насколько она родная?

- Когда я родился, мама и папа жили в Минске, но у каждого из них есть своя малая Родина. У мамы под Могилевом, возле Березино, а у папы Брестская область, возле деревни Телеханы Ивацевичского района. Там есть очень хорошее место для рыбалки. Выгонощи называется. В общем, все свои. Сейчас, наверное, будет разрываться телефон. Родители очень довольны и я доволен, так как буду чаще их видеть.

Большая карьера за спиной, много больших матчей. Остался еще порох в пороховницах?

– Для меня главное, и так было во всех клубах, чтобы в меня верили. Сейчас для меня нет никаких преград.