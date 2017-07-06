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Директор «Ак Барса»: С переходом Зарипова еще ничего не решили

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал информацию, что нападающий Данис Зарипов близок к возвращению в казанский клуб.

«Ничего не могу сказать, ничего еще не решили», - сказал Хуснутдинов по телефону в ответ на вопрос, действительно ли «Ак Барс» уже договорился с Зариповым о двухлетнем контракте.

Напомним, форвард выступал за казанцев с 2001-го по 2013-й год. Последние четыре года 36-летний хоккеист играл за магнитогорский «Металлург», который покинул по окончании срока контракта.

Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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