Зоран Тошич: Не исключаю возможности продолжения карьеры в России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопросы «Советского спорта» о продолжении своей карьеры.
-
Где вы сейчас
играете?
-
Вы бы хотели
продолжить
карьеру в России
или в какой-то
другой стране?
-
Почему расторгли
контракт с
ЦСКА?
-
Где вы сейчас
играете?
- Как вы знаете, контракт с ЦСКА закончился, и сейчас я свободный агент, нахожусь в поисках новой команды. Новостями вас порадовать не смогу.
-
Вы бы хотели
продолжить
карьеру в России
или в какой-то
другой стране?
- Активно ведутся переговоры со многими странами. Я не исключаю возможность, что продолжу карьеру в России. Но пока воздержусь от конкретики. В скором времени все узнаете
-
Почему расторгли
контракт с
ЦСКА?
- Я пока не могу разглашать причины и нюансы этой истории. Дам «Советскому спорту» интервью, когда для меня все закончится хорошо, поговорим обо всем откровенно. Как только появится новость о новом клубе - тут же готов дать интервью.
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