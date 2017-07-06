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Зоран Тошич: Не исключаю возможности продолжения карьеры в России

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопросы «Советского спорта» о продолжении своей карьеры.

- Где вы сейчас играете?
- Как вы знаете, контракт с ЦСКА закончился, и сейчас я свободный агент, нахожусь в поисках новой команды. Новостями вас порадовать не смогу.

- Вы бы хотели продолжить карьеру в России или в какой-то другой стране?
- Активно ведутся переговоры со многими странами. Я не исключаю возможность, что продолжу карьеру в России. Но пока воздержусь от конкретики. В скором времени все узнаете

- Почему расторгли контракт с ЦСКА?
- Я пока не могу разглашать причины и нюансы этой истории. Дам «Советскому спорту» интервью, когда для меня все закончится хорошо, поговорим обо всем откровенно. Как только появится новость о новом клубе - тут же готов дать интервью.

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