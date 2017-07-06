Грубауэр подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз»
Источник: ХК «Вашингтон Кэпиталз»Комментарии
Вратарь Филипп Грубауэр подписал с «Вашингтон Кэпиталз» однолетний контракт. Об этом информирует официальный сайт НХЛ.
Как сообщается, по условиям нового соглашения вратарь получит $ 1,5 млн.
В прошлом сезоне Грубауэр принял участие в 24 матчах НХЛ, в которых его коэффициент надежности составил 2,04, а процент отражённых бросков – 92,6.
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