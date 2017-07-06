Виталий Мутко: «СКА-Хабаровск» завершил укладку газона на домашнем стадионе

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что «СКА-Хабаровск», впервые вышедший в премьер-лигу, завершил укладку нового газона на домашнем стадионе.

Ранее сообщалось, что инспекторская комиссия РФПЛ выявила недочеты по итогам визита на стадион им. Ленина в Хабаровске. В конце июня на арене армейцев началась укладка нового газона.

«В Хабаровск слетала наша делегация, посмотрела, как там идет работа. Газон уже новый уложили», - сказал Мутко.

«СКА-Хабаровск» стартует в РФПЛ 16 июля домашним матчем с «Зенитом».