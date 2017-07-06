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Алексей Игонин: Кубок конфедераций стал настоящим футбольным праздником

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высоко оценил организацию матчей Кубка конфедераций в Петербурге.

- Проведена грандиозная работа, масштабы которой даже не укладываются в голове, - сказал Игонин. - Администрация Санкт-Петербурга вправе с гордостью заявить: Кубок конфедераций прошел на самом высоком организационном уровне. Больше всего запомнилась атмосфера на стадионе. Я был не на топовом матче, сидел не на лучших местах, однако сделал для себя парадоксальный, казалось бы, вывод: эмоции от футбола можно получить исключительно на стадионе. Да-да, именно так: анализировать игру лучше у телевизора, а вот радость от футбола несравнимо ярче на трибунах. Особенно если смотришь футбол в исполнении лучших футболистов мира. Кубок конфедераций действительно стал настоящим футбольным праздником, и это главное достижение организаторов турнира.

- На арену «Санкт-Петербург» люди приходили семьями, с детьми. Мы наблюдали за игрой словно в театре - настолько комфортной и праздничной была обстановка на трибунах…
- Безусловно! Обратите внимание, на футбол ходили те же петербуржцы, которые посещают и матчи «Зенита». Опыт показал, что при желании можно не допускать на трибуны пьяных, курящих, запретить использование пиротехники и мата. Надеюсь, такая атмосфера будет царить и на играх чемпионата России.

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