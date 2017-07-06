Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Касаткина3:6, 1:5Контавейт
Теннис  Рублев5:7, 7:6, 5:4Рамос-Винолас
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:6Джокович
Теннис  Раонич3:6, 7:6, 6:4, 3:4Южный
Волейбол  Бразилия0 : 0Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» хочет выиграть Кубок Европы

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев заявил, что команда хочет выиграть Кубок Европы-2017/18, она будет серьезно готовиться к турниру.

Краснодарский клуб выступит в группе С вместе с берлинской «Альбой», литовским «Летувос Ритас», испанским «Бильбао», французским «Лиможем» и белградским «Партизаном». Матчи группового этапа пройдут с 11 октября по 27 декабря. По четыре лучших команды из каждой группы выйдут в Топ-16 турнира.

«Наши соперники по группе С нам хорошо знакомы, со многими мы встречались, и не один раз, - сказал Ведищев. - Клубы брендовые и хорошо известные в Европе. В последних трех розыгрышах «Локо» неизменно выходил в плей-офф, а в 2013 году выиграл турнир. В прошлом году добрались до полуфинала, уступив будущему чемпиону — «Уникахе». Выводы о силе той или иной команды можно будет делать только после окончания летней селекционной кампании, но, в любом случае, в этом году считаю «Локомотив» фаворитом. Наша задача в Кубке Европы традиционная, мы хотим выиграть трофей».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив-Кубань» подписал центрового Элегара«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Фрэнком Элегаром, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.Станислав Ильницкий: Постараюсь принести «Локо» пользуФорвард Станислав Ильницкий прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».Саша Обрадович: Ильницкий отлично усилит «Локомотив-Кубань»Главный тренер «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с форвардом Станиславом Ильницким.Андрей Ведищев: Зубкову нужно было сменить окружениеПрезидент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение форварда Андрея Зубкова покинуть команду.Андрей Зубков покинул «Локомотив-Кубань»Форвард Андрей Зубков принял решение покинуть краснодарский «Локомотив-Кубань», за который выступал в течении восьми лет.«Локомотив-Кубань» подписал форварда ИльницкогоБК «Локомотив-Кубань» подписал трехлетний контракт с форвардом Станиславом Ильницким.Наставник «Локомотива» будет работать в «Бруклине» в Летней лиге НБАГлавный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович во время Летней лиги НБА пополнит тренерский штаб «Бруклина», сообщает в «твиттере» авторитетный баскетбольный журналист Дэвид Пик.«Локомотив-Кубань» подпишет американского центровогоАмериканский центровой Брайан Квейл продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубани», сообщает Sportando.«Локомотив-Кубань» в следующем сезоне выступит в Кубке Европы«Локомотив-Кубань» будет выступать в Кубке Европы в следующем сезоне, сообщили ТАСС в пресс-службе Евролиги.Алексей Саврасенко: «Локомотив-Кубань» будет строить команду уровня ЕвролигиГенеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко подвел итоги сезона и рассказал о планах клуба на межсезонье.Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» выступил ниже своего уровняПрезидент краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев считает, что некоторые баскетболисты в серии с ЦСКА не показали свой уровень.Тимофей Мозгов: Возвращение в Россию? «Локомотив-Кубань» и «Химки» – варианты для меняРоссийский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Газета.ru» рассказал о своих планах на будущее.Андрей Зубков: Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все стоКапитан команды «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.Саша Ообрадович: Не могу упрекнуть ребят, они сделали все, что моглиГлавный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.Димитрис Итудис: Ждем соперника по финалу, воспользуемся возможностью отдохнутьГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (74:66) и выходом команды в финал Единой Лиги ВТБ.Конечная для «Локо». ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБКонечная для «Локо». ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБСтоличный ЦСКА уверенно переиграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и оформил победу в полуфинальной серии – 3-0.ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня«Советский спорт» представляет обзор главных новостей среды.ЦСКА в трех матчах выиграл серию у «Локомотива-Кубани» и вышел в финал Единой лиги ВТББаскетболисты «Локомотива-Кубани» в третьем матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.«Локомотив-Кубань» – ЦСКА. Видеотрансляция третьего матча полуфинала Единой Лиги ВТБ. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию третьего матча 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и ЦСКА (Москва).Димитрис Итудис: «Локомотив» обладает качеством, можно ожидать интенсивной борьбыГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего ждет от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».
Хоккей
Зарипов близок к возвращению в «Ак Барс»
Футбол
Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»
Хоккей
Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Не беспокойтесь, 10 легионеров в заявке при новом лимите не будет
все новости
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
Андрей Ведищев
Андрей Ведищеввсе новости