Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» хочет выиграть Кубок Европы

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев заявил, что команда хочет выиграть Кубок Европы-2017/18, она будет серьезно готовиться к турниру.

Краснодарский клуб выступит в группе С вместе с берлинской «Альбой», литовским «Летувос Ритас», испанским «Бильбао», французским «Лиможем» и белградским «Партизаном». Матчи группового этапа пройдут с 11 октября по 27 декабря. По четыре лучших команды из каждой группы выйдут в Топ-16 турнира.

«Наши соперники по группе С нам хорошо знакомы, со многими мы встречались, и не один раз, - сказал Ведищев. - Клубы брендовые и хорошо известные в Европе. В последних трех розыгрышах «Локо» неизменно выходил в плей-офф, а в 2013 году выиграл турнир. В прошлом году добрались до полуфинала, уступив будущему чемпиону — «Уникахе». Выводы о силе той или иной команды можно будет делать только после окончания летней селекционной кампании, но, в любом случае, в этом году считаю «Локомотив» фаворитом. Наша задача в Кубке Европы традиционная, мы хотим выиграть трофей».