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Константин Дзюба: «Ростов» поддерживает изменение лимита на легионеров

Источник:  ТАССКомментарии

Исполнительный директор «Ростова» Константин Дзюба прокомментировал ситуацию с изменением лимита на легионеров, который будет введен в следующем сезоне.

- Мы поддерживаем инициативу изменения лимита на «10+15» в краткосрочной перспективе. Надеемся, в течение 5-10 лет при действии такого лимита и реализации «Стратегии-2030» на новый уровень выйдет детско-юношеский футбол и появится более широкий выбор российских игроков. А после этого, если говорить о долгосрочной стратегии, то мы вообще сторонники отмены лимита, - приводит слова Дзюбы ТАСС.

Напомним, лимит в России действует по схеме «6+5», что предполагает выход на поле шести легионеров. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

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