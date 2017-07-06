Слуцкий после ухода из ЦСКА отказал «Краснодару»

Леонид Слуцкий после ухода из ЦСКА мог продолжить тренерскую карьеру в России.

Как сообщает Sportbox.ru, 46-летний специалист еще до вступления в переговоры с английским «Халлом» имел на руках предложение от «Краснодара». Он встречался с руководством «Краснодара», однако стороны так и не пришли к соглашению.

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в начале декабря 2016 года, с армейцами он трижды становился чемпионом России. В июне он возглавил «Халл», выступающий в чемпионшипе, втором по силе английском дивизионе.