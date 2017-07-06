Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова0:6, 5:7Кузнецова
Теннис  Касаткина3:6, 1:5Контавейт
Теннис  Рублев5:7, 7:6, 5:4Рамос-Винолас
Теннис  Павлашек2:6, 2:6, 1:6Джокович
Теннис  Раонич3:6, 7:6, 6:4, 3:4Южный
Волейбол  Бразилия0 : 0Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Слуцкий после ухода из ЦСКА отказал «Краснодару»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Леонид Слуцкий после ухода из ЦСКА мог продолжить тренерскую карьеру в России.

Как сообщает Sportbox.ru, 46-летний специалист еще до вступления в переговоры с английским «Халлом» имел на руках предложение от «Краснодара». Он встречался с руководством «Краснодара», однако стороны так и не пришли к соглашению.

Напомним, Слуцкий покинул ЦСКА в начале декабря 2016 года, с армейцами он трижды становился чемпионом России. В июне он возглавил «Халл», выступающий в чемпионшипе, втором по силе английском дивизионе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о желании «Зенита» подписать форварда «Краснодара» Федора Смолова.ЦСКА на втором сборе сыграет со словенской «Нафтой»Московский ЦСКА на втором сборе в Австрии сыграет со словенской «Нафтой». Об этом сообщает официальный сайт армейской команды.«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube«Спартак» теряет популярность? ЦСКА почти догнал народную команду в YouTube«Советский спорт» сравнил, сколько человек успело посмотреть записи контрольных матчей с летних сборов клубов РФПЛ.Нобель Арустамян: «Зенит» хочет обменять Кокорина и Молло на СмоловаКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагает «Краснодару» обмен Александра Кокорина и Йоана Молло на Федора Смолова.Виктор Гончаренко: Дзагоев оклемался от всех своих болячек и разнообразил игру ЦСКАГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в контрольном матче над румынским «Вииторулом» со счетом 4-2.«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Игорь Шалимов: Игрой удовлетворены, все идет по плануГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии.Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Всем бояться! Михаил Борзыкин – о яркой победе ЦСКАВсем бояться! Михаил Борзыкин – о яркой победе ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о победе ЦСКА в очередном контрольном матче на австрийском сборе.ЦСКА обыграл чемпиона Румынии, Дзагоев вышел на заменуФутболисты московского ЦСКА обыграли румынский «Вииторул» в контрольном матче.Элвер Рахимич: Таких игроков, как Тошич, заменить сложноЭлвер Рахимич: Таких игроков, как Тошич, заменить сложноТренер ДЮСШ ЦСКА поделился своим мнением об уходе Зорана Тошича из команды, а также рассказал, что ждет клуб в ближайшем будущем.Алексей Сафонов: Если «Спартак» продолжит в том же духе, конкурентов у «Зенита» не будетИзвестный агент Алексей Сафонов – о фаворитах сезона РФПЛ.Элвер Рахимич: У Гончаренко Тошич играл активно. Причина ухода не в этомТренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич высказал свое мнение об уходе Зорана Тошича.ЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛ«Советский спорт» сделал попытку разобраться, для кого из ведущих клубов РФПЛ изменение формата лимита на легионеров станет головной болью.ЦСКА – «Виторул». ОнлайнВ рамках товарищеского матча ЦСКА сыграет с румынским «Виторулом».Хавбек ЦСКА Ефремов проведет еще один сезон в «Оренбурге»Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, хавбек армейцев Дмитрий Ефремов, который минувший сезон провел на правах аренды в «Оренбурге», продолжит выступления за этот клуб.«Это самая большая разница с Россией». Слуцкий уже стал своим в Англии (видео)«Это самая большая разница с Россией». Слуцкий уже стал своим в Англии (видео)Бодрейшее интервью Леонида Слуцкого, после которого болельщики «Халла» и вообще англичане не смогут его не полюбить.Дмитрий Хомуха: Тошич был бы в любом случае полезен ЦСКАГлавный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал уход из ЦСКА сербского полузащитника Зорана Тошича.Леонид Слуцкий: «Халл Сити» не может подписать российских игроков, так как их зарплаты слишком высоки (видео)Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о трансферной политике клуба.ЦСКА объявил об уходе Тошича (фото)Полузащитник Зоран Тошич покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный твиттер клуба.
Хоккей
Зарипов близок к возвращению в «Ак Барс»
Футбол
Василий Уткин: Я знаю только одно, что Смолов не останется в «Краснодаре»
Хоккей
Защитник Нестеров продолжит карьеру в КХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Не беспокойтесь, 10 легионеров в заявке при новом лимите не будет
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости