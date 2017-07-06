Blizzard показала нового героя Overwatch

Компания Blizzard представила нового героя Overwatch — Кулака Смерти (Doomfist).





Способности:



БОМБАРДА. Левая рука Кулака Смерти – усовершенствованный протез со встроенной бомбардой, которая имеет небольшую дальность стрельбы и автоматически восстанавливает заряд.



ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. Кулак Смерти прыгает вперед и бьет кулаком по земле, оглушая противников и подтягивая их к себе.



АППЕРКОТ. Кулак Смерти ударом подбрасывает в воздух противника, стоящего перед ним.



РЕАКТИВНЫЙ УДАР. После подготовки Кулак Смерти бросается вперед и отбрасывает противника. Пораженный противник получает дополнительный урон, если врезается в стену.



ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА. Когда способность Кулака Смерти наносит урон, он на время получает щит.



УДАР МЕТЕОРА. Кулак Смерти высоко подпрыгивает. Приземляясь, он бьет кулаком по земле, нанося значительный урон.



Персонаж уже доступен на PTR-серверах игры.