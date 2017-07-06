Генменеджер «Эдмонтона»: По мнению Макдэвида и его команды это была честная сумма

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли прокомментировал подписание восьмилетнего контракта на $100 миллионов с нападающим команды Коннором Макдэвидом.

- Всю дорогу мы говорим о создании конкурентоспособной команды, которая сможет бороться за чемпионство. Итоговая сумма контракта Макдэвида родилась после продуктивной дискуссии, прогнозирования будущего и анализа составов других команд. По мнению Коннора и его команды это была честная сумма. А мы могли ее себе позволить, чтобы продолжать строительство успешного коллектива, - приводит слова Чиарелли официальный сайт НХЛ.

Добавим, что по новому соглашению, которое рассчитано на восемь лет, 20-летний нападающий будет получать порядка 12,5 миллиона долларов в год. Общая сумма контракта составила порядка 100 миллионов долларов. Таким образом, Макдэвид с сезона 2018-19 станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.