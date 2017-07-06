Тульский «Арсенал» разгромил словенский «Доб» в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии разгромил словенский «Доб» в контрольном матче со счетом 4:0.
Счет на 25-й минуте открыл Игорь Горбатенко. В концовке первого тайма Игорь Шевченко увоил преимущество тульской команды. На 68-й минуте голом отметился Артем Мингазов, а на 87-й минуте Никита Мельников установил окончательный счет в матче.
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Доб» (Доб, Словения) — 4:0 (2:0).
Голы: Горбатенко, 25 (1:0); Шевченко, 43 (2:0); Мингазов, 68 (3:0); Мельников, 87 (4:0).
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