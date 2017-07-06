Касаткина уступила Контавейт во втором круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянка Дарья Касаткина проиграла эстонке Анетт Контавейт во втором круге Уимблдонского теннисного турнира.
Счет встречи, продолжавшейся 55 минут, - 3:6, 2:6.
Касаткина не реализовала единственный брейк-пойнт, проиграла три гейма на своей подаче, исполнила один эйс и допустила пять двойных ошибок. Ее соперница семь раз подала навылет и обошлась без двойных ошибок.
В третьем круге Контавейт встретится с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания) - Цветана Пиронкова (Болгария).
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Контавейт А. (Эстония) - 3:6, 2:6
Место и дата
06 июля 18:30, , Онлайн-трансляция
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