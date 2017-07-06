Южный уступил канадцу Раоничу во втором круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Михаил Южный не сумел пройти в третий круг Уимблдонского теннисного турнира, уступив канадцу Милошу Раоничу со счетом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6, 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Южный допустил 19 невынужденных ошибок, а его соперник совершил 27 эйсов, семь двойных ошибок и два брейка.
В следующем круге соперником Раонича станет победитель поединка между Андреем Рублевым и испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Раонич М. (Канада) - Южный М. (Россия) - 3:6, 7:6, 6:4, 7:5
Место и дата
06 июля 18:50, , Онлайн-трансляция
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