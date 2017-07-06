Федерер вышел в третий круг Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах переиграл Душана Лайовича из Сербии со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 и вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира.
Поединок продолжался 1 час 30 минут. На счету Федерера девять эйсов, две двойные ошибки, 15 невынужденных ошибок и четыре брейка.
Следующим соперником Роджера станет немец Миша Зверев, переигравший во втором круге в пяти партиях представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Лайович Д. (Сербия) - Федерер Р. (Швейцария) - 6:7, 3:6, 2:6
Место и дата
06 июля 20:10, , Онлайн-трансляция
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