Федерер вышел в третий круг Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер в трех сетах переиграл Душана Лайовича из Сербии со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 и вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира.

Поединок продолжался 1 час 30 минут. На счету Федерера девять эйсов, две двойные ошибки, 15 невынужденных ошибок и четыре брейка.

Следующим соперником Роджера станет немец Миша Зверев, переигравший во втором круге в пяти партиях представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4.

Уимблдон (Великобритания)

Турнир WTA

Покрытие: трава

Призовой фонд: 31 600 000 фунтов

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг