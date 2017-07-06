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Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.

«Александр Пуцко на правах аренды перешел в стан дебютанта РФПЛ «СКА-Хабаровск», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

В минувшем сезоне в составе «Уфы» 24-летний Пуцко сыграл пять матчей в регулярном чемпионате, а также два в Кубке России.

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