Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.
«Александр Пуцко на правах аренды перешел в стан дебютанта РФПЛ «СКА-Хабаровск», - говорится в сообщении пресс-службы команды.
В минувшем сезоне в составе «Уфы» 24-летний Пуцко сыграл пять матчей в регулярном чемпионате, а также два в Кубке России.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически