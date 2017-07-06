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Рублев уступил Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Рублев проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдонского теннисного турнира.

Счет встречи, продолжавшейся 3 часа 32 минуты, - 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6.

В следующем раунде Рамос-Винолас встретится с канадцем Милошем Раоничем, который ранее обыграл другого россиянина Михаила Южного.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Мужчины
Одиночный разряд 
Второй круг

Матч

Рублев А. (Россия) - Рамос-Винолас А. (Испания) - 5:7, 7:6, 6:4, 3:6, 4:6

Место и дата

06 июля 19:00, , Онлайн-трансляция

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