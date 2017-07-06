Рублев уступил Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Андрей Рублев проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдонского теннисного турнира.
Счет встречи, продолжавшейся 3 часа 32 минуты, - 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6.
В следующем раунде Рамос-Винолас встретится с канадцем Милошем Раоничем, который ранее обыграл другого россиянина Михаила Южного.
Уимблдон
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Рублев А. (Россия) - Рамос-Винолас А. (Испания) - 5:7, 7:6, 6:4, 3:6, 4:6
Место и дата
06 июля 19:00, , Онлайн-трансляция
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