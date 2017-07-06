Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги», выиграв десятый турнир подряд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, с результатом 2 метр 1 см одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне.
Второй стала полячка Камила Лисвинко (1,93), третьей - Софи Ског из Швеции (1,93).
Отметим, что эта победа стала для Ласицкене десятой подряд на международных турнирах.
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