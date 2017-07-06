Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги», выиграв десятый турнир подряд

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Ласицкене победила на этапе летнего Гран-при ВФЛА в Жуковском Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) победила на чемпионате Московской области в Жуковском, которым является четвертый этап летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Мария Ласицкене: Не собираюсь ничего доказывать организаторам этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне Действующая чемпионка мира и лидер мирового сезона Мария Ласицкене рассказала, что не будет ничего доказывать на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.

Ольга Рыпакова: Не вижу никого, кто мог бы составить Ласицкене серьезную конкуренцию Обладательница золотой медали Олимпиады в Лондоне и бронзовых наград Игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке Ольга Рыпакова из Казахстана в интервью «Газете.Ru» оценила выступление российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на этапах Бриллиантовой лиги – ежегодной серии соревнований, организуемых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Мария Ласицкене: Украинки сказали – без меня было скучно В городе Жуковском прошел Мемориал Евстратова, на котором с результатом 1,97 метра победила действующая чемпионка мира Мария Ласицкене.

Антон Назаров: Ласицкене является главным претендентом на то, чтобы побить мировой рекорд Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров заявил, что российской спортсменке Марии Ласицкене не хватает конкуренции для того, чтобы побить мировой рекорд

Антон Назаров: То, как выступает в этом сезоне Ласицкене, выше всяких похвал Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров прокомментировал очередную победу российской спортсменки Марии Ласицкене.

Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» На проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги» действующая чемпионка мира и лидер мирового сезона Мария Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту.

Антон Назаров: Пятая победа Ласицкене подряд – это нечто Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров прокомментировал очередную победу российской спортсменки Марии Ласицкене.

Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в Турку Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.

Антон Назаров: Ласицкене по силам побить мировой рекорд Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров прокомментировал выступление россиянки Марии Ласицкене на этапе Мирового вызова.

Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире на этапе Мирового вызова На проходящем в голландском Хенгело этапе Мирового вызова россиянка Мария Ласицкене победила с лучшим результатом сезона в мире.

Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Мария Ласицкене: Мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставить Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) поделилась впечатлениями от победы на международном турнире в польской Ополе.

Россиянка Ласицкене стала первой на турнире в Польше в прыжках в высоту На турнире IAAF в Ополе (Польша) российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) стала первой в прыжках в высоту. Из-за санкций в отношении ВФЛА Ласицкене выступала под нейтральным флагом.

Мария Ласицкене: Тренер увидел недочеты в прыжках, нам будет над чем работать в Прохладном Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих планах после победы на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США).

Мария Ласицкене: Если рекорды обнулят, все равно буду равняться на 2,09 Костадиновой Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина) высказалась о предложении Европейской легкоатлетической ассоциации обнулить некоторые мировые рекорды.

Мария Ласицкене: Мы все хотим выступать за ту страну, в которой родились Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина), показавшая лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, поделилась впечатлениями от победы.

Россиянка Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине Российская спортсменка Мария Ласицкене показала лучший результат в секторе для прыжков в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине.