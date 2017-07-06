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Теодосич близок к переходу в «Клипперс»

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Бывший защитник ЦСКА Милош Теодосич согласовал контракт с клубом НБА «Лос-Анджелес Клипперс», сообщил в твиттере репортер телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

По его данным, соглашение рассчитано на два года, а годовая зарплата 30-летнего серба составит 12,3 миллиона долларов.

Напомним, Теодосич покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта по окончании сезона-2016/17. За армейский клуб он выступал с 2011 года.

ЦСКА предлагал баскетболисту подписать новое соглашение, однако он отказался, заявив, что хочет продолжить карьеру в НБА.

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