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Российские волейболисты уступили бразильцам и вылетели из «Финала шести»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России уступила команде Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги.

Встреча в Куритибе завершилась со счетом 3-2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14) в пользу латиноамериканцев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Россияне, уступившие в первой игре группового турнира канадцам со счетом 0-3, потеряли шансы на выход в полуфинал соревнований.

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