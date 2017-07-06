Российские волейболисты уступили бразильцам и вылетели из «Финала шести»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России уступила команде Бразилии в «Финале шести» Мировой лиги.
Встреча в Куритибе завершилась со счетом 3-2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14) в пользу латиноамериканцев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Россияне, уступившие в первой игре группового турнира канадцам со счетом 0-3, потеряли шансы на выход в полуфинал соревнований.
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