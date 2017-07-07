Александр Яременко: Результат у нашей сборной мог бы быть выше

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал поражение сборной России от команды Бразилии (2:3) и вылет из турнира.

«Мы надеялись показать в Мировой лиге максимально возможный результат. Результат у нашей сборной мог бы быть выше. Эта команда показала по ходу турнира, что она растет и дала надежду на то, что может намного больше.

Что касается работы главного тренера Сергея Шляпникова, то, конечно, прогресс сборной налицо. По сравнению с первыми матчами совсем другой коллектив теперь. Во-первых, было проделано много работы, и ее результат мы увидели. В конце предварительного этапа наша сборная победила сильных соперников и пробилась в дальше», - приводит слова Яременко «Р-Спорт».