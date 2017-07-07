Александр Филин покинул «Уфу» по обоюдному согласию сторон

Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.

Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»

Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск» Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Футболисты «Ахмата» в рамках контрольного матча разгромили швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 4:1.

«Ахмат» разгромил швейцарский «Янг Бойз», «Уфа» обыграла голландский «Утрехт» Футболисты «Ахмата» в рамках контрольного матча разгромили швейцарский клуб «Янг Бойз» со счетом 4:1.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что полузащитник команды Иван Обляков не перейдет в «Зенит» текущим летом.

Генеральный директор «Уфы»: Обляков остается в команде Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что полузащитник команды Иван Обляков не перейдет в «Зенит» текущим летом.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над румынской «Университатей» со счетом 2-1.

Сергей Семак: По качеству игры «Уфа» смотрелась достойно Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы в контрольном матче над румынской «Университатей» со счетом 2-1.

Футболисты «Уфы» обыграли румынскую «Университатю» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

«Уфа» обыграла румынскую «Университатю» Футболисты «Уфы» обыграли румынскую «Университатю» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

«Уфа» подписала долгосрочный контракт с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе, последним клубом которого был «Урал», сообщается на официальном сайте команды из Башкортостана.

«Уфа» подписала защитника сборной Грузии Табидзе «Уфа» подписала долгосрочный контракт с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе, последним клубом которого был «Урал», сообщается на официальном сайте команды из Башкортостана.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о приоритетах в трансферной политике клуба.

Сергей Семак: Большого количества новичков в «Уфе» не будет, стараемся жить по средствам

Сергей Семак: Большого количества новичков в «Уфе» не будет, стараемся жить по средствам Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о приоритетах в трансферной политике клуба.

Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт уфимской команды.

Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный сбор

Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный сбор Футболисты «Уфы» отправились в Австрию на заключительный учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный сайт уфимской команды.

«Уфа» подписала новый контракт с Беленовым Футбольный клуб «Уфа» подписал новый контракт с вратарем Александром Беленовым.

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче.

Дмитрий Аленичев: Доволен отношением игроков «Енисея» к работе Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Уфы» (0:2) в контрольном матче.

«Уфа» двумя контрольными матчами завершила сегодня программу учебно-тренировочного сбора, который прошел в Новогорске.

«Уфа» победой над «Енисеем» завершила второй предсезонный сбор

«Уфа» победой над «Енисеем» завершила второй предсезонный сбор «Уфа» двумя контрольными матчами завершила сегодня программу учебно-тренировочного сбора, который прошел в Новогорске.

Товарищеский матч между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» завершился победой клуба из Хабаровска со счетом 3:1.

«Уфа» уступила «СКА-Хабаровску» в товарищеском матче Товарищеский матч между «Уфой» и «СКА-Хабаровском» завершился победой клуба из Хабаровска со счетом 3:1.