Александр Филин покинул «Уфу» по обоюдному согласию сторон
Источник: ФК «Уфа»Комментарии
Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с украинским
защитником Александром Филиным.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Александра за совместную
работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры», - говорится на
официальном сайте уфимской команды.
Напомним, в минувшем сезоне 21-летний украинец принял участие в 18 матчах молодежного первенства команд РФПЛ и забил один мяч.
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