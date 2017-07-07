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Александр Филин покинул «Уфу» по обоюдному согласию сторон

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с украинским защитником Александром Филиным.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Александра за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры», - говорится на официальном сайте уфимской команды.

Напомним, в минувшем сезоне 21-летний украинец принял участие в 18 матчах молодежного первенства команд РФПЛ и забил один мяч.

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