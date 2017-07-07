Клишина заняла четвертое место на этапе «Брильянтовой лиги» в Лозанне

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Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги», выиграв десятый турнир подряд Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, с результатом 2 метр 1 см одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне.

Шубенков стал 4-м в забеге на 110 м с барьерами в Париже Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков занял 4-е место в этом виде программы на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Мария Ласицкене: Не собираюсь ничего доказывать организаторам этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне Действующая чемпионка мира и лидер мирового сезона Мария Ласицкене рассказала, что не будет ничего доказывать на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.

Болт пробежит стометровку на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Ольга Рыпакова: Не вижу никого, кто мог бы составить Ласицкене серьезную конкуренцию Обладательница золотой медали Олимпиады в Лондоне и бронзовых наград Игр в Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке Ольга Рыпакова из Казахстана в интервью «Газете.Ru» оценила выступление российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на этапах Бриллиантовой лиги – ежегодной серии соревнований, организуемых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Антон Назаров: То, как выступает в этом сезоне Ласицкене, выше всяких похвал Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров прокомментировал очередную победу российской спортсменки Марии Ласицкене.

Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» На проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги» действующая чемпионка мира и лидер мирового сезона Мария Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту.

Шубенков стал вторым на этапе «Бриллиантовой лиги» в барьерном беге на 110 м На проходящем в Стокгольме этапе «Бриллиантовой лиги» действующий чемпион мира россиянин Сергей Шубенков стал вторым в барьерном спринте.

Клишина выиграла соревнования в Словакии Российская легкоатлетка Дарья Клишина победила в прыжках в длину на международном соревновании в словацком Шаморине.

Видео дня: Нигерийская спортсменка потеряла парик, совершая прыжок на соревнованиях в Осло Нигерийская спорсменка Блессинг Окагбаре потеряла парик при выполнении прыжка в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Антон Назаров: Радует, что Клишина боролась до конца Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров прокомментировал результат Дарьи Клишиной на этапе Брильянтовой лиги в Осло.

Клишина заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в норвежском Осло.

Сидорова – вторая на этапе Бриллиантовой лиги в Осло Чемпионка Европы 2015 года россиянка Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Антон Назаров: Пятая победа Ласицкене подряд – это нечто Старший тренер сборной России по прыжкам в высоту Антон Назаров прокомментировал очередную победу российской спортсменки Марии Ласицкене.

Агент Клишиной: Дарья будет прыгать на этапе Бриллиантовой лиги в Осло и в Лозанне Агент российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Алексей Николаев рассказал, что спортсменка примет участие в соревнованиях на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в швейцарской Лозанне.

Дарья Клишина: Неприятно, когда на соревнованиях не объявляют твою страну Двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина рассказала о том, как отреагировала на новость о допуске к международным соревнованиям других российских легкоатлетов.

Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Дарья Клишина: Если говорить о цифрах, то результатом, конечно, недовольна Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке, на котором она заняла первое место с результатом 6,48 метра.