Клишина заняла четвертое место на этапе «Брильянтовой лиги» в Лозанне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая
под нейтральным флагом, заняла четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги»,
который проходил в швейцарском городе Лозанна.
Первой стала
сербская спортсменка Ивана Шпанович, второе место досталось американке Шакиле
Сондерс, ее соотечественница Тиана Братолетта замкнула тройку.
На турнире в Лозанне Клишина выступала под нейтральным
флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Бриллиантовая лига»
Лозанна (Швейцария)
Прыжки в длину. Женщины
1. Ивана Шпанович
(Сербия) – 6,79 метра
2. Шакила Сондерс – 6,68
3. Тиана Бартолетта (обе – США) – 6,65
4. Дарья Клишина (Под нейтральным флагом) – 6,64.
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