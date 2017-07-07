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Клишина заняла четвертое место на этапе «Брильянтовой лиги» в Лозанне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая под нейтральным флагом, заняла четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходил в швейцарском городе Лозанна.

Первой стала сербская спортсменка Ивана Шпанович, второе место досталось американке Шакиле Сондерс, ее соотечественница Тиана Братолетта замкнула тройку.

На турнире в Лозанне Клишина выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Бриллиантовая лига»
Лозанна (Швейцария)
Прыжки в длину. Женщины

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,79 метра
2. Шакила Сондерс – 6,68
3. Тиана Бартолетта (обе – США) – 6,65
4. Дарья Клишина (Под нейтральным флагом) – 6,64.

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