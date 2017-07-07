Слуцкий презентовал новую домашнюю форму «Халла» (фото)
Главный тренер «Халл Сити» россиянин
Леонид Слуцкий принял участие в презентации новой домашней формы команды на
сезон-2017/18.
«Новый сезон, новый главный
тренер, новая энергия. Мы по-прежнему остаемся черно-янтарными», - говорится в
твиттере «Халла».
🔶◾️ | New Season. New Head Coach. New Energy. We Remain Black and Amber #Onwards #WeAreBlackAndAmber pic.twitter.com/TV1EygggQ9— Hull City (@HullCity) 6 июля 2017 г.
Представление нового комплекта экипировки прошло в Музее транспорта Streetlife в Кингстон-апон-Халле.
Напомним, 46-летний российский специалист в июне возглавил команду из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, которая выступает в чемпионшипе, втором по силе английском дивизионе.
🔶◾️ | That feeling when you look great in black and amber 😀 #Onwards #WeAreBlackAndAmber pic.twitter.com/T8bYBwND3R— Hull City (@HullCity) 6 июля 2017 г.