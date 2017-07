Слуцкий презентовал новую домашнюю форму «Халла» (фото)

Главный тренер «Халл Сити» россиянин Леонид Слуцкий принял участие в презентации новой домашней формы команды на сезон-2017/18.

«Новый сезон, новый главный тренер, новая энергия. Мы по-прежнему остаемся черно-янтарными», - говорится в твиттере «Халла».



🔶◾️ | New Season. New Head Coach. New Energy. We Remain Black and Amber #Onwards #WeAreBlackAndAmber pic.twitter.com/TV1EygggQ9

Представление нового комплекта экипировки прошло в Музее транспорта Streetlife в Кингстон-апон-Халле.

Напомним, 46-летний российский специалист в июне возглавил команду из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, которая выступает в чемпионшипе, втором по силе английском дивизионе.

🔶◾️ | That feeling when you look great in black and amber 😀 #Onwards #WeAreBlackAndAmber pic.twitter.com/T8bYBwND3R