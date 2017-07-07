Егор Титов: Будем бороться за выход в премьер-лигу
Помощник главного тренера «Енисея» Егор
Титов рассказал о задаче команды на предстоящий сезон.
«Дорогие друзья, ФК «Енисей» – новый этап в моей
тренерской карьере. В Красноярск я приехал вместе со своим другом Дмитрием
Аленичевым, который стал главным тренером, а я его помощником.
Этот клуб привлек своей задачей – будем бороться за выход в
премьер-лигу. В «Енисее» другим моим другом, Андреем Тихоновым, был
заложен крепкий костяк, привит атакующий и комбинационный футбол, за что ему отдельное
спасибо! Кроме того, команда пользуется большой поддержкой губернатора региона
Виктора Александровича Толоконского.
Нельзя не отметить болельщиков «Енисея» – в прошлом сезоне клуб стал одним из лидеров ФНЛ по посещаемости, а в этом году, уверен, их станет еще больше! Сегодня на презентации команды в одном из торгово-развлекательных центров Красноярска их собралось практически 1000 человек! Спасибо всем, кто пришел. Ждем вас на домашних матчах!», - написал Титов в инстаграме.
Дорогие друзья, ФК "Енисей" — новый этап в моей тренерской карьере. В Красноярск я приехал вместе со своим другом Дмитрием Аленичевым, который стал главным тренером, а я его помощником. Этот клуб привлек своей задачей — будем бороться за выход в премьер-лигу. В "Енисее" другим моим другом, Андреем Тихоновым, был заложен крепкий костяк, привит атакующий и комбинационный футбол, за что ему отдельное спасибо! Кроме того, команда пользуется большой поддержкой губернатора региона Виктора Александровича Толоконского. Нельзя не отметить болельщиков "Енисея" — в прошлом сезоне клуб стал одним из лидеров ФНЛ по посещаемости, а в этом году, уверен, их станет еще больше! Сегодня на презентации команды в одном из торгово-развлекательных центров Красноярска их собралось практически 1000 человек! Спасибо всем, кто пришел. Ждем вас на домашних матчах! Подписывайтесь на @fcenisey, чтобы не пропустить новости о команде и ближайшие игры. #ВпередЕнисей