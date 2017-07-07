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Максим Жигалов: Мы расстроены результатом, но мы провели лучшую свою игру

Источник:  ТАССКомментарии

Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов прокомментировал поражение от команды Бразилии (2:3) в матче группового этапа «Финала шести» Мировой лиги.

«Это был отличный матч для нашей молодой команды, несмотря на результат игры. Мы получили уникальный опыт не только игры против бразильцев, но и опыт выступления на таком огромном стадионе.

Мы являемся молодыми игроками, которые многому научатся после этого турнира. Конечно же, мы расстроены результатом, но мы провели лучшую свою игру, мы действовали намного увереннее, чем в матче с канадцами», - приводит слова Жигалова ТАСС.

Напомним, это поражение лиши сборную России шансов на выход в полуфинал «Финала шести». 

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