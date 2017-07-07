Карлос Сайнс: Моя цель – перейти в «Ред Булл»

Испанский пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о своей главной цели на сезон, а также намекнул на то, что может покинуть команду уже в следующем году.

«Сезон еще не скоро закончится, а слухи будут постоянно появляться. Моя цель – перейти в «Ред Булл», где я буду бороться за подиумы и победы. К ней я буду стремиться.

Если этого не произойдет, вряд ли я откажусь от других возможностей. Я готов двигаться дальше по карьерной лестнице», – приводит слова Сайнса autosport.com.ru.