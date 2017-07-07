Карлос Сайнс: Моя цель – перейти в «Ред Булл»
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Испанский пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о своей главной цели на сезон, а также намекнул на то, что может покинуть команду уже в следующем году.
«Сезон еще не скоро закончится, а слухи будут постоянно
появляться. Моя цель – перейти в «Ред Булл», где я буду бороться за подиумы и победы.
К ней я буду стремиться.
Если этого не произойдет, вряд ли я откажусь от других
возможностей. Я готов двигаться дальше по карьерной лестнице», – приводит слова
Сайнса autosport.com.ru.
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