Сироткин примет участие в первой практике Гран-при Австрии
Источник: F1news.ruКомментарии
Российский гонщик, тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин примет
участие в первом тренировочном заезде австрийского этапа Формулы-1, который пройдет в Шпильберге.
«Я жду ее с нетерпением. Мне нравится австрийская трасса, в
прошлом году я завоевал здесь поул в GP2 и поднялся на подиум, я не раз
выступал здесь в молодежных сериях, выиграл не одну гонку. Это одна из тех
трасс, которые я люблю, которые мне интересны.
Мы проедем несколько серий кругов на разных составах резины,
опробуем несколько новинок. Моя задача – грамотно собрать информацию, обеспечив
эффективную обратную связь для команды», - приводит слова Сироткина F1news.ru.
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