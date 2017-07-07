Сироткин примет участие в первой практике Гран-при Австрии

Российский гонщик, тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в первом тренировочном заезде австрийского этапа Формулы-1, который пройдет в Шпильберге.

«Я жду ее с нетерпением. Мне нравится австрийская трасса, в прошлом году я завоевал здесь поул в GP2 и поднялся на подиум, я не раз выступал здесь в молодежных сериях, выиграл не одну гонку. Это одна из тех трасс, которые я люблю, которые мне интересны.

Мы проедем несколько серий кругов на разных составах резины, опробуем несколько новинок. Моя задача – грамотно собрать информацию, обеспечив эффективную обратную связь для команды», - приводит слова Сироткина F1news.ru.