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Владлен Бабаев покинул «Спартак»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Футбольный клуб «Спартак» и полузащитник Владлен Бабаев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.

20-летний воспитанник красно-белых, выступавший за дубль «Спартака» с июля 2013 года, продолжит карьеру в другом клубе.

«Наш клуб благодарит Владлена за время, проведенное со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте «Спартака».

Напомним, за столичную команду он провел 93 матча и забил 26 мячей.

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