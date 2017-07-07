Владлен Бабаев покинул «Спартак»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Футбольный клуб «Спартак» и полузащитник Владлен Бабаев
расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба
московского клуба.
20-летний воспитанник красно-белых, выступавший за дубль «Спартака»
с июля 2013 года, продолжит карьеру в другом клубе.
«Наш клуб благодарит Владлена за время, проведенное со
спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится на
официальном сайте «Спартака».
Напомним, за столичную команду он провел 93 матча и забил 26
мячей.
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