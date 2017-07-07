Франция обыграл Сербию в матче «Финала шести» Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках второго тура группового этапа «Финала шести»
Мировой лиги волейболисты сборной Франции обыграли команду Сербии.
Встреча, проходившая в бразильской Куритибе, завершилась
победой французов со счетом 3-2 (25:21, 25:20, 17:25, 18:25, 15:11).
Французы с четырьмя очками поделили первое и второе место с
командой США, обе сборные обеспечили себе выход в полуфинал турнира.
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