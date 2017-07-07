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Определились полуфинальные пары «Финала шести» Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матчем волейбольных сборных Франции и Сербии (3:2) завершился групповой этап «Финала шести» Мировой лиги.

В группе J c пятью очками первое место заняла сборная Бразилии, на второй строчке расположилась команда Канады, имея в активе три балла. Замкнула группу российская сборная, набравшая всего одно очко.

Первое и второе место с четырьмя очками в группе К поделили сборные Франции и США, третье место заняла команда Сербии, в активе которой один балл.

Согласно регламенту турнира, в полуфинал выходят по две лучших команды из каждой группы. Таким образом, в первом полуфинальном матче встретятся сборные США и Бразилии, а во втором – Канады и Франции.

Напомним, матчи 1/2 финала Мировой лиги состоятся 7 июля, а финал – 8 июля.

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