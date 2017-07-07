Определились полуфинальные пары «Финала шести» Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матчем волейбольных сборных Франции и Сербии (3:2)
завершился групповой этап «Финала шести» Мировой лиги.
В группе J c
пятью очками первое место заняла сборная Бразилии, на второй строчке
расположилась команда Канады, имея в активе три балла. Замкнула группу
российская сборная, набравшая всего одно очко.
Первое и второе место с четырьмя очками в группе К поделили
сборные Франции и США, третье место заняла команда Сербии, в активе которой
один балл.
Согласно регламенту турнира, в полуфинал выходят по две
лучших команды из каждой группы. Таким образом, в первом полуфинальном матче встретятся
сборные США и Бразилии, а во втором – Канады и Франции.
Напомним, матчи 1/2 финала Мировой лиги состоятся 7 июля, а
финал – 8 июля.
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