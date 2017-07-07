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Полузащитник «Лас-Пальмаса» Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтов

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии
Полузащитник «Лас-Пальмаса» Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтов
Фото: ФК «Суонси»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси», сообщает официальный сайт валлийского клуба.

28-летний испанец подписал контракт с «лебедями», рассчитанный на четыре года.

Сообщается, что испанский клуб выручил от этой сделки 11 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Меса в составе «Лас-Пальмаса» принял участие в 36 матчах, забил один мяч, отдал три результативные передачи и заработал 14 желтых карточек.

«Роке очень техничный игрок, который подходит нашей команде. Он привлек внимание многих клубов по всей Европе, мы очень рады, что он достался нам. Он может надежно сыграть на нескольких позициях», - поделился впечатлениями наставник «Суонси» Пол Клемент.                                                                                   

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