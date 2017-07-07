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Лука Джорджевич: Сказал Роналдо, что играю за «Зенит», и он согласился сфотографироваться

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал о внезапной встрече с легендой футбола, экс-форвардом сборной Бразилии – Роналдо.

«Мы с «Зенитом» только вернулись с первого сбора в Австрии, получили несколько выходных. Ресторан — странное место для встречи с такой звездой, и вдруг я вижу Роналдо. Вокруг него — телохранители, которые сразу сказали, что он не хочет ни с кем фотографироваться. Я сказал, что играю за «Зенит», и Роналдо согласился: «А, ну раз так, без проблем, давай». Мы сделали фото, я сказал Роналдо, что он для меня легенда. Большего и не хотел.

El fenomeno! Numero uno.

Публикация от Luka Djordjevic (@usernameluka)

 Что Роналдо делал с мячом на скорости, сколько голов забивал за великие клубы и сборную… Один из лучших футболистов на моей памяти. Кроме Роналдо в детстве я обожал Кежмана и Фернандо Торреса и старался что-то перенять у них.», - приводит слова Джорджевича «Матч ТВ».

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