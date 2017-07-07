Дмитрий Волков: Мы настроены дать бой Японии
Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба на траве
«Динамо-Строитель» Дмитрий Волков поделился ожиданиями от предстоящего матча с
молодежной сборной Японии.
– Матчи с командами, которые входят в первую десятку – это
колоссальный опыт, – сказал Волков в интервью Znak.com. Матчи с Индией в прошлом году тоже были проверкой наших сил
и состоятельности. Индусы очень сильно о себе тогда заявили. И в социальном
аспекте — это интерес со стороны болельщиков. Надеемся, что мы привлечем
болельщиков на стадион.
Уверен, перед игрой с Японией поджилки у нас не затрясутся.
Мы настроены дать бой. Мы покажем красивую игру. Не вижу ничего страшного в
таком странном противостоянии – клуб против сборной. Чтобы расти, нужно играть
с более искушенным соперником. Матчи помогут нам и станут сюрпризом для
японцев.