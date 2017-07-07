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Дмитрий Волков: Мы настроены дать бой Японии

Источник:  Znak.comКомментарии

Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба на траве «Динамо-Строитель» Дмитрий Волков поделился ожиданиями от предстоящего матча с молодежной сборной Японии.

– Матчи с командами, которые входят в первую десятку – это колоссальный опыт, – сказал Волков в интервью Znak.com. Матчи с Индией в прошлом году тоже были проверкой наших сил и состоятельности. Индусы очень сильно о себе тогда заявили. И в социальном аспекте — это интерес со стороны болельщиков. Надеемся, что мы привлечем болельщиков на стадион.

Уверен, перед игрой с Японией поджилки у нас не затрясутся. Мы настроены дать бой. Мы покажем красивую игру. Не вижу ничего страшного в таком странном противостоянии – клуб против сборной. Чтобы расти, нужно играть с более искушенным соперником. Матчи помогут нам и станут сюрпризом для японцев.

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