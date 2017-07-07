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Геннадий Зюганов: Среди волейболисток – самые красивые женщины

Источник:  «Свободная Пресса»Комментарии

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал всем заниматься волейболом.

– Мои симпатии на стороне волейбола. Я играл за сборную школы, за сборную своего родного университета, за сборную армии, – приводит слова Зюганова «Свободная пресса». –  А сегодня у меня над столом висит лозунг: «Кто не научился играть в волейбол, теннис, бильярд, шахматы и преферанс, полностью обокрал свою старость».

Тренируйтесь и играйте в волейбол! Все спортсмены, независимо от вида спорта, играют в волейбол и баскетбол. Потому что эти игры тренируют всё, что только есть. Но только волейболисты отличаются одним редким качеством: в любом виде спорта у тебя есть время для принятия решения, а у волейболиста есть лишь десятая доля секунды, чтобы принять мяч, оценить затылком расстояние до задней линии, увидеть всю команду в целом, и одновременно дать нужный пас в нужное место. А ещё, – кстати! – среди волейболисток – самые красивые женщины.

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