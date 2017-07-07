Геннадий Зюганов: Среди волейболисток – самые красивые женщины
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал всем заниматься волейболом.
– Мои симпатии на стороне волейбола. Я играл за сборную
школы, за сборную своего родного университета, за сборную армии, – приводит
слова Зюганова «Свободная пресса». – А
сегодня у меня над столом висит лозунг: «Кто не научился играть в волейбол,
теннис, бильярд, шахматы и преферанс, полностью обокрал свою старость».
Тренируйтесь и играйте в волейбол! Все спортсмены,
независимо от вида спорта, играют в волейбол и баскетбол. Потому что эти игры
тренируют всё, что только есть. Но только волейболисты отличаются одним редким
качеством: в любом виде спорта у тебя есть время для принятия решения, а у
волейболиста есть лишь десятая доля секунды, чтобы принять мяч, оценить
затылком расстояние до задней линии, увидеть всю команду в целом, и
одновременно дать нужный пас в нужное место. А ещё, – кстати! – среди
волейболисток – самые красивые женщины.