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Лука Джорджевич: Впервые поехал на Мальдивы, неделя там – как в раю

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Лука Джоджевич рассказал о своем отпуске.

– Сколько дней отдыхали по окончании сезона?
– Всего десять дней. Вот в декабре у нас с девушкой было время, чтобы поехать на Мальдивы. Я попал туда впервые, и, пожалуй, это самое красивое место в моей жизни. Неделя там — как в раю.

Сейчас я использовал такой короткий отпуск лучшим образом — отправился к семье в Черногорию. Наслаждался солнцем, морем и хорошей компанией. Свободного времени всегда мало, но расстраиваться из-за этого неправильно. Ты профессиональный футболист и должен все время работать.

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