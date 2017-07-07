Лука Джорджевич: Впервые поехал на Мальдивы, неделя там – как в раю
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Нападающий «Зенита» Лука Джоджевич рассказал о своем отпуске.
– Сколько дней отдыхали по окончании сезона?
– Всего десять дней. Вот в декабре у нас с девушкой было время, чтобы поехать на Мальдивы. Я попал туда впервые, и, пожалуй, это самое красивое место в моей жизни. Неделя там — как в раю.
Сейчас я использовал такой короткий отпуск лучшим образом —
отправился к семье в Черногорию. Наслаждался солнцем, морем и хорошей
компанией. Свободного времени всегда мало, но расстраиваться из-за этого
неправильно. Ты профессиональный футболист и должен все время работать.
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