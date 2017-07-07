Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватает

Источник:  F1news.ruКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.

«На этой трассе важна мощность двигателя, которой нам не хватает. В Австрии много прямых и разгонов, исторически так сложилось, что это не самая простая трасса для «Торо Россо», но и не худшая, так что мы попробуем побороться.

Важно найти компромисс между скоростью на прямых и эффективностью в быстрых и медленных поворотах. В Австрии машина должна быть хорошо сбалансирована, если вам комфортно за рулем, вы будете конкурентоспособны», - приводит слова Квята F1news.ru.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сироткин примет участие в первой практике Гран-при АвстрииРоссийский гонщик, тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в первом тренировочном заезде этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.Карлос Сайнс: Моя цель – перейти в «Ред Булл»Испанский пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о своей главной цели на сезон, а также намекнул на то, что может покинуть команду уже в следующем году.День в истории: Себастьяну Феттелю – 30!День в истории: Себастьяну Феттелю – 30!Сегодня, 3 июля исполняется 30 лет немецкому гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю.Росс Браун: Феттель не должен был так себя вести, но Формуле-1 нужны такие эмоцииСпортивный руководитель Формулы-1 Росс Браун, заявил, что не поддерживает импульсивное поведение Себастьяна Феттеля в Баку, однако, по его мнению, в этом поступке есть нужные спорту эмоции.Тото Вольф: Хотел бы поговорить с Феттелем лично об аварии с ХэмилтономРуководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал эпизод, произошедший между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем во время Гран-при Азербайджана.Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?Дорожные войны. Почему Феттелю не дали черный флаг?Гонка в Баку стала одной из самых событийных и эмоциональных в этом сезоне.Фернандо Алонсо: В нормальной ситуации мы должны были выиграть эту гонкуПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял девятое место.Кевин Магнуссен: Это была сумасшедшая гонкаПилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял седьмое место.Валттери Боттас: Мой результат показывает, что никогда не нужно сдаватьсяПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял второе место.Карлос Сайнс: Очень доволен сегодняшним результатомПилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял восьмое место.Даниил Квят: Машина просто выключилась и подвела насПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он сошел с дистанции на 11-м круге.Эстебан Окон: Я доволен выступлением, но разочарован гонкойПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял шестое место.Серхио Перес: В ходе гонки Окон действовал не так, как нужноПилот «Форс Индии» Серхио Перес раскритиковал своего партнера по команде Эстебана Окона после Гран-при Азербайджана.Ники Лауда: То, что сделал Феттель, за гранью пониманияНеисполнительный директор «Мерседес» Ники Лауда высказался об инциденте на Гран-при Азербайджане, в котором во время нахождения на трассе машины безопасности пилот «Феррари» Себастьян Феттель ударил колесом в колесо пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.Льюис Хэмилтон: Сегодня Феттель опозорил себяПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари», который ударил его колесом в колесо во время нахождения на трассе машины безопасности.Жара в Баку! Как Гран-при Азербайджана стал самым ярким этапом сезонаЖара в Баку! Как Гран-при Азербайджана стал самым ярким этапом сезонаВосьмой этап чемпионата мира принес победу Даниэлю Риккиардо, очередной сход Даниилу Квяту и целую россыпь ярчайших эпизодов.Себастьян Феттель: Хэмилтон устроил мне брейк-тест, и чего вы ожидали?Лидер чемпионата Себастьян Феттель прокомментировал инцидент с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Азербайджана.Лэнс Стролл: Не могу поверить, что это действительно случилосьПилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился эмоциями после Гран-При Азербайджана.Льюис Хэмилтон: Феттель повел себя неспортивно, но получил штраф в 10 секунд…Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обвинил пилота команды «Феррари» Себастьяна Феттеля в неспортивном поведении на трассе.Даниэль Риккардо: В это невозможно поверить! Безумная была гонка!Пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо прокомментировал свою победу на Гран При Азербайджана.
Футбол
Егор Титов: Будем бороться за выход в премьер-лигу
Футбол
Слуцкий презентовал новую домашнюю форму «Халла» (фото)
Волейбол
Волейболисты сборной России уступили бразильцам и вылетели из «Финала шести»
Баскетбол
Теодосич близок к переходу в «Клипперс»
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Австрии
Гран-при Австрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости