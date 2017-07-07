Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватает
Источник: F1news.ruКомментарии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился
ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском
Шпильберге.
«На этой трассе важна мощность двигателя, которой нам не
хватает. В Австрии много прямых и разгонов, исторически так сложилось, что это
не самая простая трасса для «Торо Россо», но и не худшая, так что мы попробуем
побороться.
Важно найти компромисс между скоростью на прямых и
эффективностью в быстрых и медленных поворотах. В Австрии машина должна быть
хорошо сбалансирована, если вам комфортно за рулем, вы будете
конкурентоспособны», - приводит слова Квята F1news.ru.
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