Даниил Квят: В Австрии важна мощность, которой нам не хватает

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в австрийском Шпильберге.

«На этой трассе важна мощность двигателя, которой нам не хватает. В Австрии много прямых и разгонов, исторически так сложилось, что это не самая простая трасса для «Торо Россо», но и не худшая, так что мы попробуем побороться.

Важно найти компромисс между скоростью на прямых и эффективностью в быстрых и медленных поворотах. В Австрии машина должна быть хорошо сбалансирована, если вам комфортно за рулем, вы будете конкурентоспособны», - приводит слова Квята F1news.ru.