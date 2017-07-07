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Форвард «Енисея» Трушкин стал игроком УНИКСа

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Российский форвард баскетбольного «Енисея» Владислав Трушкин продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.

Воспитанник казанского баскетбола Владислав Трушкин и УНИКС заключили соглашение по системе «1+1».

В минувшем сезоне 24-летний баскетболист в составе красноярской команды в среднем набирал 8,3 очков, 3,8 подбора, 1,8 результативные передачи за игру.

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