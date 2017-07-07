Форвард «Енисея» Трушкин стал игроком УНИКСа
Источник: БК УНИКСКомментарии
Российский форвард баскетбольного «Енисея» Владислав Трушкин
продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.
Воспитанник казанского баскетбола Владислав Трушкин и УНИКС заключили соглашение по системе «1+1».
Воспитанник казанского баскетбола Владислав Трушкин и БК УНИКС подписали контракт по системе «1+1». pic.twitter.com/wAun0gVYVg— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 6 июля 2017 г.
В минувшем сезоне 24-летний баскетболист в составе
красноярской команды в среднем набирал 8,3 очков, 3,8 подбора, 1,8 результативные
передачи за игру.
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